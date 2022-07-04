أسهم القطاع البنكي والرعاية الصحية تهيمنان على 42% من تداولات البورصة المصرية بجلسة اليوم

هيمنت أسهم قطاع البنوك والرعاية الصحية والأدوية على 42% من قيم تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الإثنين – ثاني جلسات الأسبوع الجاري-، بقيمة 267.5 مليون جنيه .

وجاء قطاع البنوك في الصدارة بحصة سوقية 24% وبقيمة 151 مليون جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 18% وبقيمة 116.5 مليون جنيه .

وأختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على هبوط حاد، سجل فيه المؤشر الرئيسي “EGX30” حوالي 3.5% عند 8685.7 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70EWI” بنحو 2.5% وسجل 1655.7 نقطة .

هذا وقد بلغت إجمالي قيمة التداول على الأسهم حوالي 639.5 مليون جنيه، فيما جرى التداول على 183 ورقة مالية، صعد من بينهم 10 فقط، وتراجع 90 أخرين وظل 74 دون تغير .

وتوقع خبراء التحليل الفني تكبد مؤشرات البورصة المصرية مزيدًا من التراجعات والخسائر تحت وطأة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.

ورجح الخبراء هبوط EGX30 إلى مستويات الدعم 8800 نقطة، وكذلك تراجع EGX70 قرب مستوى 1660 نقطة، مع فرص ارتداد أفضل من نظيره الثلاثيني.

وقال الخبراء إن الأسهم القيادية تعرضت أمس لضغوط بيعية قوية دفعت المؤشر الرئيسى للتخلي عن مستويات دعم هامة، كما انتقلت عدوى البيع بالتبعية إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليتخلى بدوره عن مستوى الدعم الرئيسي، ولكن بنسب هبوط أقل حدَّة.