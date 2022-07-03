أسهم القطاع البنكي تُهيمن على 25% من تداولات البورصة المصرية بجلسة الأحد

هيمنت أسهم القطاع البنكي على ربع تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 25% وبقيمة 139.5 مليون جنيه .

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم حوالي 556.8 مليون جنيه، فيما جرى التداول على حوالي 184 ورقة مالية، صعد من بينها 15 ، وتراجع 88 ولم يتغير أداء الباقية .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم على تراجع جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 2.3% عند 9008.8 نقطة، وهبط المؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX100EWI” بنحو 1.2% عند 1699 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة تعانى من ضغوط قوية فى ظل التخارجات القوية للمستثمرين الأجانب وغياب القوى الشرائية، وشح التداولات وهو ما ظهر فى إغلاقات الربع الثانى، والتى سجلت خلالها المؤشرات تراجعات بواقع %17 للثلاثينى، و%10 للسبعينى، و%12 للمئوى.

وقالت عصمت ياسين، مدير تداولات الأفراد بشركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية إن ضعف السيولة هو أبرز العوامل المؤثرة سلبا على السوق حاليا فى ظل غياب القوى الشرائية، وتخارجات المستثمرين الأجانب المتواصلة منذ فترة طويلة، أنباء خروج السوق المصرية من مؤشر “مورجان ستانلى”

ولفتت إلى وجود إشارات فنية تتوقع ارتداد المؤشر الثلاثينى صوب 9400 نقطة، رغم تأثره بتراجعات سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على الوزن النسبى الأكبر منه.