أسهم «العقارات» و«الخدمات المالية غير المصرفية» تُهيمن على 42% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم العقارات والخدمات المالية غير المصرفية على حوالي 42% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري بقيمة 385 مليون جنيه .

وجاء القطاع العقاري في المقدمة بحصة 27% وبقيمة 245.3 مليون جنيه، تلاهُ القطاع المالي غير المصرفي بحصة سوقية 15% وبقيمة 139.2 مليون جنيه .

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 941 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.6% عند 9996 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07%، ليسجل 2188 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1% مسجلًا 3138 نقطة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن الأداء الأفضل بالسوق حاليا هو لأسهم الأسمدة، والبتروكيماويات، موصيا المستثمرين بشراء بعض أسهم القطاع.

وقدر عبدالقادر، مستهدفات الشراء لأسهم سيدي كرير عند 7.35 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 105 جنبهات، وسهم أبوقير للأسمدة عند 24.25 جنيه.