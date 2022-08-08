أسهم العقارات والخدمات المالية غير المصرفية تُهيمن على 33% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن أسهم العقارات والخدمات المالية غير المصرفية على حوالي ثُلث تداولات البورصة المصرية بنسبة 33%، المحققة بجلسة اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري بقيمة 571 مليون جنيه .

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.72 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على أداء متباين لمؤشراتها، وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.75% عند 10047 نقطة.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.08%، ليسجل 2011 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.49% مسجلًا 2938 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 81 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 58 وبقي 54 دون تغير.

وكانت أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين بحجم تداولات بلغ 1.8 مليار جنيه على الأسهم.









