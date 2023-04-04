أسهم العقارات والخدمات المالية غير المصرفية يُهيمنان على 44% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية على نحو 44% من تداولات البورصة المصرية اليوم، بقيمة سجلت 934 مليون جنيه.

وجاء قطاع العقارات في المقدمة بقيمة 467.9 مليون جنيه، تلاهُ الخاص بالخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 465.7 مليون جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين في الأداء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بنسبة 0.34% مغلقا عند مستوى 16998 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.89% مغلقا عند 2955 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34% مغلقا عند 4447 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم الإجمالية بنهاية تعاملات اليوم نحو 2.1 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 201 إذ ارتفع أداء 95 وتراجع 38 آخرين وظل الباقية على استقرار سعري دون أي تغيرات.

