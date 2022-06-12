أسهم العقارات تُهيمن على 35% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم القطاع العقاري على حوالي 35% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري بقيمة 143 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط بجلسة اليوم الأحد حوالي 537 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وأنهت السوق تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات 537 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.35% عند 10097 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.18%، ليسجل 1860 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.05% مسجلا 2763 نقطة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 41 سهمًا من إجمالي 185 متداولة، بينما هبط 70 ، وبقي 74 دون تغيير.