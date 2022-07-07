أسهم العقارات تُهيمن على 35% من تداولات البورصة المصرية اليوم الخميس

هيمنت أسهم العقارات على حوالي 35% من قيم تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري، وآخر جلسة تداول قبل بدء إجازة عيد الأضحي بقيمة 190 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط بجلسة الخميس حوالي 547 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس (آخر جلسة قبل عيد الأضحى) على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 547 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.09% عند 8764 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.47%، ليسجل 1693 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.22% مسجلا 2484 نقطة.

وقررت إدارة البورصة اعتبار إجازة عيد الأضحى ستة أيام تبدأ من السبت وتنتهى الخميس الموافق 14 يوليو الحالي، على أن يستأنف التداول اعتبارًا من الأحد 17 يوليو.