أسهم العقارات تُهيمن على 33% من تداولات البورصة المصرية بجلسة اليوم

هيمنت أسهم العقارات على ثُلثُ تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- بنسبة 33% وبقيمة 159 مليون جنيه .

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، واتجه المصريون للشراء، وقيم تداولات بلغت 482 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.04% عند 9443 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.23%، ليسجل 1774 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.09 % مسجلا 2627 نقطة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 40 سهمًا من إجمالي 170 متداولة، بينما هبط 50، وبقي 88 دون تغيير.