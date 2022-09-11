أسهم العقارات تُهيمن على 32% من قيمة تداولات البورصة اليوم

هيمن القطاع العقاري على حوالي 32% من قيم تداولات البورصة المصرية المسجلة على الأسهم بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- بقيمة 381.2 مليون جنيه .

وبلغت قيم التداول الإجمالية على الأسهم فقط حوالي 1.18 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا للبيانات المتاحة على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.89 % عند 10356 نقطة.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.61%، ليسجل 2287 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالى 0.61% مسجلًا 3276 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 79 سهما من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 54 ، وبقي 66 دون تغيير.

ويتوقع خبراء تحليل مالي أن تستهدف البورصة اختراق مستويات تتراوح من 10750 و10800 نقطة على المدى المتوسط؛ بدعم ارتفاع معدلات السيولة بالسوق، نتيجة القرارات الداعمة للاقتصاد التي تم اتخاذها مؤخرًا.





