أسهم العقارات تُهيمن على 26% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم القطاع العقاري بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد –أولى جلسات الأسبوع الجاري- على حوالي 26% من تداولات الأسهم في البورصة المصرية بقيمة 376.3 مليون جنيه .

وبلغت قيم التداول على إجمالي الأسهم اليوم حوالي 1.44 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.04% عند 9984 نقطة .

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.43%، ليسجل 2129 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.45% مسجلًا 3065 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 108 أسهم من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 35 وبقي 46 دون تغير.