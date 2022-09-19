أسهم العقارات تُسجل تداولات بقيمة 217 مليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة الاثنين

سجلت أسهم العقارات المقيدة في البورصة المصرية تداولات بقيمة 217 مليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين – ثاني جلسات الأسبوع الحالي- بحصة بلغت 26% من الإجمالي.

وبلغت قيم التداول الإجمالية على كل الأسهم فقط حوالي 829 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، فى إشارة إلى التعافى السريع من هبوط الأمس الحاد.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.93% عند 9854 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 2.95%، ليسجل 2177 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.38% مسجلًا 3109 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 111 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 18، وبقي 64 دون تغيير.