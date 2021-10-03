أسهم العقارات تقتنص 33% من تداولات البورصة المصرية بجلسة اليوم

هيمنت أسهم القطاع العقاري على حوالي 33% من قيم تداولات البورصة المصرية، المُسجلة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الحالي- بقيمة 639 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول على الأسهم بجلسة اليوم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 23 سهمًا من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 96، وبقي 76 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.43% عند مستوى 10366 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة، بنسبة 1.64% عند 2677 نقاط، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.53% عند مستوى 3615 نقطة.

وتوقع خبراء تحليل فنى ارتداد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وبدء تجاوز موجة الخسائر التى لحقتها على مدار الأسبوعين السابقين.

وأشاروا إلى ترقب المستثمرين اتضاح موقف البرلمان من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، فى ظل إفصاح بعض الأعضاء عن نواياهم بتقديم مقترح لإلغاء أو تأجيل تطبيق الضريبة.

وتوقعوا ارتداد المؤشر الرئيسى «EGX30» لقرب 10700-10800 نقطة الأسبوع الحالي.