أسهم العقارات تستحوذ على 25% من تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

هيمنت أسهم القطاع العقاري على ربع تداولات البورصة المصرية بنسبة 25% -دون صفقات-، وبقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، وذلك بتعاملات الأسبوع الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية بلغت قيم التداولات حوالي 10.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بـ 12.3 مليار جنيه الأسبوع السابق له، وكان نصيب الأسهم منها حوالي 74.68%، والسندات 25.32%، بسوق داخل المقصورة.

يُذكر أن الصعود الجماعي كان قد هيمن على مؤشرات السوق بالأسبوع المذكور، إذ صعد مؤشر الأفراد egx70 نحو 4% مغلقا عند 2088 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي egx30 بنسبة 0.31%، مغلقا عند 11015 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.11%، منهيا التداولات عند 3038 نقطة.



وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، بنسبة 1.03% لينهي الأسبوع الماضي عند مستوى 642.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 636.4 مليار جنيه بالأسبوع السابق.

واستحوذ المستثمرون المحليون على النسبة الأكبر من التعاملات على الأسهم المقيدة، بـ 78.9%، فيما كان نصيب الأجانب 13.9% بصافي بيع 324 مليون جنيه، والعرب 7.2% بصافي شراء 109.6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



