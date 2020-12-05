بورصة وشركات

أسهم العقارات تستحوذ على 25% من تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

بلغت قيم التداولات 10.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بـ 12.3 مليار جنيه
أسماء السيد 6:03 م, السبت, 5 ديسمبر 20 6:03 م, السبت, 5 ديسمبر 20

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هيمنت أسهم القطاع العقاري على ربع تداولات البورصة المصرية بنسبة 25% -دون صفقات-، وبقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، وذلك بتعاملات الأسبوع الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية بلغت قيم التداولات حوالي 10.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بـ 12.3 مليار جنيه الأسبوع السابق له، وكان نصيب الأسهم منها حوالي 74.68%، والسندات 25.32%، بسوق داخل المقصورة.

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يُذكر أن الصعود الجماعي كان قد هيمن على مؤشرات السوق بالأسبوع المذكور، إذ صعد مؤشر الأفراد egx70 نحو 4% مغلقا عند 2088 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي egx30 بنسبة 0.31%، مغلقا عند 11015 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.11%، منهيا التداولات عند 3038 نقطة.


وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، بنسبة 1.03% لينهي الأسبوع الماضي عند مستوى 642.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 636.4 مليار جنيه بالأسبوع السابق.

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واستحوذ المستثمرون المحليون على النسبة الأكبر من التعاملات على الأسهم المقيدة، بـ 78.9%، فيما كان نصيب الأجانب 13.9% بصافي بيع 324 مليون جنيه، والعرب 7.2% بصافي شراء 109.6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.


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بقلم أسماء السيد

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