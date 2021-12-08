أسهم العقارات تدفع «EGX30» للصعود وسط توقعات بحركة عرضية للبورصة

توقع خبراء التحليل الفنى للبورصة المصرية أن يواصل المؤشر الثلاثينى «EGX30» رحلة الصعود ليصل إلى 11800 نقطة كحد أقصى حتى نهاية جلسات الأسبوع القادم، خاصة عقب استفادته أمس من ارتفاعات أسهم العقارات وسط توقعات بحركة عرضية.

وتباين أداء مؤشرات البورصة خلال جلسة أمس الثلاثاء، ليرتفع EGX30 بمعدل %0.20 مسجلًا مستوى 11538 نقطة، فيما هبط 70 EGX بنسبة %2.82 ليصل 2135 نقطة، وصاحبه هبوط فى «الأوسع نطاقًا» 100 EGX بمعدل %2.29 ليسجل مستوى 3136 نقطة.

وسجلت قيم تداول الأسهم فى ختام جلسة أمس نحو 1.770 مليار جنيه، بينما ارتفع رأس المال السوقى، إلى 728 مليار جنيه.

وعلى صعيد تحركات المستثمرين، سجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 3.6 و27.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجل الأجانب بيع بنحو 30.9 مليون.

واتجه الأفراد المصريون والعرب نحو الشراء بصافى قدره 48 و13 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للأجانب قدره 6 ملايين.

فى الوقت الذى سجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافى بيع بقيمة 44 و24 مليون جنيه على التوالى، وشراء بقيمة 14 مليونًا للعربية.

قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستثمارات، إن السوق ستواصل الحركة العرضية، منتظرًا محفزات حقيقية للسوق كدخول استثمار أجنبى، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن المؤشر الرئيسى يستهدف الوصول إلى 11800 نقطة.

وأشار «كمال» إلى أن السيولة المتوافرة من صفقة «سوديك» ستدعم السوق فى المرحلة المقبلة بشكلٍ كبير.

وقال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، عضو مجلس إدارة البورصة سابقًا، إن تجاوز المؤشر الثلاثينى لنقطة الدعم 11450، قد يثير حركة الصعود إلى 11700 نقطة خلال جلسات الأسبوع الحالى.

وتوقع أن يسود الهدوء فى بداية جلسة اليوم -الأربعاء- على أن يعاود الموشر الثلاثينى الصعود مجددًا، ليحقق 11600-11650 نقطة.

وأضاف «سعيد»، أن تراجع 70 EGX سيكون بشكل مؤقت، وأنه سيُعيد التماسك والارتفاع مجددًا خلال منتصف جلسة اليوم أو الغد، ليستكمل عملية التصحيح التى بدأها، ليصعد إلى 2150 نقطة خاصة عقب عمليات جنى الأرباح الذى تم خلال جلسة أمس.

وقال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى استعاد حركة الصعود مجددًا خلال جلسة أمس، بفضل قطاع العقارات، خاصة أسهم «مصر الجديدة» و«مدينة نصر» للإسكان والتعمير و«مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بجانب صعود «البنك التجارى الدولى».

وتوقع «غريب»، أن يستهدف المؤشر مستوى 11700 نقطة، فيما ستكون 11400 نقطة منطقة الدعم حال تراجعه، مرجحًا أن يتحرك «السبعينى» نحو 2100 نقطة.