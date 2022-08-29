أسهم العقارات تحقق تداولات بقيمة 487 مليون جنيه في جلسة البورصة اليوم

حققت أسهم القطاع العقاري تداولات بنحو 487 مليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة البورصة المصرية اليوم الاثنين- ثاني جلسات الأسبوع الحالي- لتُهيمن على 31% من القيمة الإجمالية.

وبلغت قيم التداول على جميع الأسهم حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.55% عند 10122 نقطة.

بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.66%، ليسجل 2209 نقاط، وكذلك الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.62% مسجلًا 3163 نقطة.

ويتوقع خبراء البورصة المصرية أن تسيطر عمليات المتاجرة على التداولات بالفترة القريبة، وسط جني أرباح جزئي محتمل، مع وصول “EGX30” إلى مستويات 10400 نقطة؛ بدعم الإغلاقات السابقة.

وذكر الخبراء أن السوق تُظهر إشارات إيجابية في ظل التغيرات التي حدثت، الفترة الماضية، بمؤسسات الدولة، بينما قد تتأثر سلبًا بالتصريحات الأخيرة لجيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي مفادها الحفاظ على سياسة متشددة لبعض الوقت، ما يعني المزيد من رفع الفائدة الأمريكية.