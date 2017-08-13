أسهم الشركات المقيدة بالبورصة فى مرمى الاستحواذات

منى عبدالبارى شهدت سوق المال خلال الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً فى تقدم بعض المستثمرين والمساهمين الرئيسيين فى بعض الشركات المقيدة بطلب للاستحواذ على كامل الأسهم، وهو ما برره خبراء السوق برغبة المساهمين فى استغلال تدنى أسعار تداول شركاتهم، بجانب انخفاض تقييم الأصول. ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوة

منى عبدالبارى

شهدت سوق المال خلال الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً فى تقدم بعض المستثمرين والمساهمين الرئيسيين فى بعض الشركات المقيدة بطلب للاستحواذ على كامل الأسهم، وهو ما برره خبراء السوق برغبة المساهمين فى استغلال تدنى أسعار تداول شركاتهم، بجانب انخفاض تقييم الأصول.

ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوة مرشحة للتكرار فى البورصة المصرية، وربما حدوث اندماجات أيضا فى قطاعات مختلفة وبشكل خاص فى الشركات المتوسطة إلى الصغيرة بدعم من ارتفاع قيم الأصول المصرية عقب تحرير سعر الصرف، وتدنى قيمة الاستحواذ مقارنة بتأسيس أصول جديدة.

وخلال الفترة الأخيرة تم التقدم بطلبات استحواذ على عدد من الشركات المدرجة بالبورصة، فى قطاعات الاستثمارات المالية، والصناعة، والصناعات الغذائية، ومنذ نوفمبر الماضى قامت شركة «صم» للاستثمارات المالية برفع حصتها بشركة برايم للاستثمارات المالية إلى 26% من خلال سلسلة من الصفقات تمت على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث أرجعت «صم» ذلك فى بيان إلى امتلاك برايم منصة استثمارية جاهزة وقابلة للتحول إلى بنك استثمارى إقليمى قوى.

وانطلق سباق للاستحواذ على حصة من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة التابعة لشركة مصر للاستثثمارات المالية، من 3شركات، هى كايروثرى إيه والتى أودعت عرض شراء لـ 29.5مليون سهم، بقيمة 45 جنيه للسهم، وكذلك شركة آى دى إم السويسرية والتى تقدمت بسعر 35 جنيها للسهم الواحد.

وتقدم رئيس شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير «إيكون» بعرض شراء لكامل أسهم الشركة، وقدم المساهمون الرئيسيون بشركة الحديثة للمواد العازلة- مودرن «بيتومود» مؤخرا عرض شراء إجباريًا لتملك %100 من أسهم الشركة، وفى نهاية يونيو الماضى تقدمت شركة «نعد» للاستثمارات والتنمية، بعرض شراء إجبارى على نحو %62 من أسهم شركة المصرية للدواجن بسعر 2.57جنيه للسهم الواحد.

كما نجح رئيس شركة الحفر الوطنية فى الاستحواذ على كامل اسهم الشركة من خلال شراء حصة الشريك الكويتى والبالغة %60.

ويرى أحمد شمس، رئيس إدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن السوق بحاجة لمزيد من صفقات الاستحواذ لتنشيطه بشكل أكبر، وبشكل خاص فى القطاع الاستهلاكى الذى مازال يعانى فى ظل تأثر عدد كبير من شركات القطاع بتراجع معدلات الطلب وارتفاع التكاليف.

وتابع :«القطاع الاستهلاكى أكثر القطاعات المؤهلة لعمليات الاستحواذ مع وجود أكثر من لاعب صغير وبالتالى اعتقد أن نشاط عمليات الاستحواذ فى هذا القطاع أمر وارد».

ولفت شمس إلى أن السوق ملئ بالفرص خاصة فى القطاع العقارى وبشكل خاص الشركات الضخمة والتى مازالت أسمهمها غير مقومة بسعرها الحقيقى الذى يتوافق مع أصولها، وأيضا القطاع الصناعى، ورجح أن يشهد النصف الثانى من العام ارتفاعا فى أسهم القطاع الصناعى التى لم تجنى أرباحا عقب التعويم من التصدير.

وقال أحمد أبو حسين العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة للاستثمارات المالية إن أسعار الأسهم مازالت جاذبة ما يشير إلى نظرة مستقبلية تؤكد تنفيذ عمليات استحواذ جديدة وبشكل خاص على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبشكل خاص فى قطاعات الأغذية، والقطاع الطبى، والخدمات، وشركات العقارات المتوسطة الحجم.

وأرجع أبوحسين هذا النشاط المتوقع إلى تدنى تكلفة الاستحواذ بشكل كبير إذا ما قورنت بصفقة تأسيس أصل جديد سواء للمستثمرين العرب أو الأجانب.

ويرى أبو حسين أن الاستحواذات لها جانب إيجابى مع وجود اهتمام من مستثمرين جدد محليين أو أجانب بضخ استثمارات جديدة بالسوق، وآخر سلبى مع احتمالات خروج الشركة محل صفقة الاستحواذ من السوق.

«ورغم حالة الرواج النسبى التى شهدها السوق بدعم قرار تحرير سعر الصرف إلا أن التطبيق العملى لقانون الاستثمار عقب صدور لائحته التنفيذية يعتبر عاملا هاما لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المباشرة وغير المباشرة»، بحسب أبو حسين.

ويرى عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز للاستثمارات المالية إن الشركات الصغيرة والتى يبدأ راسمالها من 200مليون جنيه تعد هدفا جيدا لعمليات الاستحواذ من المستثمرين الاجانب.

وقال عبدالقادر إن تعويم الجنيه أدى إلى رفع قيم أصول جميع الشركات، وهو ما جعل تكلفة الاستحواذ أرخص بشكل كبير مقارنة بتأسيس مصنع أو شركة جديدة.

وأكد عبدالقادر أنه رغم الصعود الكبير للمؤشر الثلاثينى منذ التعويم وتحقيقه معدلات تاريخية إلا أن الأسهم لم تعوض سوى %50 من قيمتها، وإن هناك شركات تعد فرص جيدة للاستحواذ.

ويرى عامر أن ضوابط الاستحواذ الموضوعة من قبل هيئة الرقابة المالية والتى تنص على الالزام بعرض شراء اجبارى لكافة الاسهم حال تجاوز نسبة الاستحواذ %33،تعد كافية ومعقولة.