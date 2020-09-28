أسهم الشركات المالية تقود بورصات الخليج للصعود

صعدت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات الإثنين، ودعمت أسهم الشركات المالية بورصة دبي.

وربح المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.5% بفضل ارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بنسبة 3.1% وصعود سهم الاتصالات السعودية بنسبة 1.8%. سهم مجموعة الدكتور سليمان الحببب يرتفع الأثنين

وقال وزير السياحة السعودي لرويترز، إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد.

وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

صعود أسهم الشركات المالية

وارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 0.7%، بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.9% بينما زاد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.2%.

وأغلق سهم أرامكس مرتفعا بنسبة 2.1% لينهي خسائر استمرت على مدى جلستين.

وبدأت الخسائر بعد أن أكدت شركة الخدمات اللوجيستية يوم الأربعاء أن جزءا من منشأة مستودعات تابعة لها في المغرب تضرر جراء حريق.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.1% بدعم من الشركة العالمية القابضة التي قفز سهمها بنسبة 3%.

وصعد مؤشر قطر بنسبة 0.7% وصعدت معظم الأسهم المكونة له ومن بينها سهم قطر للتأمين الذي ارتفع بنسبة 8.2%.

ويوم الخميس، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف قطر عند .Aa3

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية المستقرة.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.6% وقفز سهم الشركة الشرقية للدخان بنسبة 4.8%.

أظهرت وثيقة يوم الاثنين أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.

وقال وزير المالية محمد معيط يوم الأحد إن السندات الخضراء ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتجذب المهتمين بالعوائد البيئية.

تعاملات الأحد

وفي ختام تعاملات الأحد، ارتفعت معظم أسواق الخليج الرئيسية، حيث دعمت أسهم شركات البتروكيماويات المؤشر السعودي.

ومقابل هذا، خالفت دبي الاتجاه لتغلق على هبوط.

زاد المؤشر القياسي للمملكة بنسبة 0.7%، إذ ارتفع سهم شركة كيان للبتروكيماويات بنسبة 4.6%.

وصعد سهم شركة التصنيع الوطنية السعودية بنسبة 4.8%.

وقفز سهم أسمنت نجران بنسبة 9.9%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة عندما اقترحت الشركة توزيع أرباح نصف سنوية 0.75 ريال للسهم.

وتخلى مؤشر دبي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة وأقفل على هبوط بنسبة 0.3%.