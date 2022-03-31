ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي بنهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 52.12 نقطة ليصل إلى مستوى 13090.40 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 209 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 9.0 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 430 ألف صفقة تداول.

صعود أسهم السعودية

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، والاتحاد، وأكوا باور، ودار المعدات، ووقت اللياقة هي الأكثر ارتفاعا.

أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، ونسيج، والكابلات السعودية، وبترو رابغ، وبدجت السعودية فكانت هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.89% و 5.39% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الخميس مرتفعا بنحو 67.10 نقطة ليستقر عند مستوى 25010.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 40 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 470 ألف سهم من خلال 2471 صفقة.