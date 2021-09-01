بورصة وشركات

أسهم السبعيني تهيمن على قائمة الـ10 الأعلى تداولاً في البورصة خلال أغسطس (جراف)

تصدرها زهراء المعادي بنسبة 10.5%
منى عبدالباري 1:02 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 1:02 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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مازالت أسهم المضاربات تهيمن على تداولات البورصة المصرية، لتسيطر 8 أسهم من مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 10 حققت أعلى قيم تداولات (بدون صفقات) في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات تقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

تصدرها زهراء المعادي بنسبة 10.5%

وتصدر الأسهم من حيث قيم التداولات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بتداولات قيمتها 4.5 مليار جنيه، بنسبة 1.52%، تلاه المجموعة المصرية العقارية بقيمة تداولات 2.2 مليار جنيه، 5.3%، وثالثا جاء سهم المنصورة للدواجن بقيمة تداولات 1.6 مليار جنيه، بنسبة 3.8%.

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ورابعا جاء سهم البنك التجاري الدولي بتداولات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 3.2%، وخامسا جاء رواد السياحة بقيمة تعاملات 1.2 مليار جنيه، بنسبة 3%، وسادسا جاء الشمس للإسكان والتعمير بقيمة 924 مليون جنيه، بنسبة 2.2%، وسابعا جاء المصرية للمنتجعات السياجية بقيمة تداولات 894 مليون جنيه، بحصة 2.1%.

وثامنا جاء مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بقيمة 885 مليون جنيه، بنسبة 2.1%، وتاسعا كان سبيد ميديكال بتعاملات 849 مليون جنيه، بنسبة 2%، وعاشرا جاء فوري لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية بنسبة 1.9%، بتداولات 798 مليون جنيه.

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وتشهد البورصة المصرية الأشهر الأخيرة سيطرة من أسهم المؤشر السبعيني على تعاملات السوق، في ظل حركة مضاربات قوية، وفقا لما أكده محللون لـ"المال".

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بقلم منى عبدالباري

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