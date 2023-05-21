أسهم الرعاية الصحية والأدوية تُهيمن على 17% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم الرعاية الصحية وشركات الأدوية المقيدة في البورصة المصرية على حوالي 17% من قيمة التداول المحققة بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- بواقع 211 مليون جنيه .

وتصدرت أسهم الرعاية الصحية والأدوية بالقطاع الممثل لها، قائمة القطاعات المهيمنة على النسبة الأكبر من قيم تداولات الأسهم اليوم .

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم بجلسة اليوم حوالي 1.2 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهما، ارتفع منها 82 سهما، وتراجع 42 سهما، فيما استقر 72 سهما دون تغيير.

و أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 21-5-2023، على صعود جماعي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع موشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.69%، عند مستوى 16860 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، 1.17%، عند مستوى 2996 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.07%، عند 4545 نقطة.