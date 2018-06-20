أسهم الخدمات المالية والعقارية يستحوذان على 50% من تداولات البورصة

أحمد علي استحوذا أسهم الخدمات المالية و العقارية على 50 % من حجم تداولات البورصة بجلسة اليوم -الأربعاء- والتي سجلت في مجملها نحو 851.413 مليون جنيه. وقط حصلت أسهم قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك على النصيب الاكبر من حجم التداولات على الأسهم، اذ بلغت قيمة التداول على أسهم القطاع نحو 215



أحمد علي

استحوذا أسهم الخدمات المالية و العقارية على 50 % من حجم تداولات البورصة بجلسة اليوم -الأربعاء- والتي سجلت في مجملها نحو 851.413 مليون جنيه.

وقط حصلت أسهم قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك على النصيب الاكبر من حجم التداولات على الأسهم، اذ بلغت قيمة التداول على أسهم القطاع نحو 215.974 مليون جنيه تعادل 25.3% من اجمالي التداولات.

فيما بلغت قيمة التداولات على الأسهم العقارية بذات الجلسة نحو 209.735 مليون جنيه ما يعادل 0.24% من اجمالي التداولات بالسوق الرئيسي، وفي المركز الثالث جاءت أسهم الاتصالات بقيمة تداول بلغت 81.827 مليون جنيه بنسبة 9.6% من اجمالي التداولات.

ورابعًا، جاءت أسهم البنوك والتي بلغت قيمة التداول عليها 73.783 مليون جنيه بنسبة 8.6% من اجمالي التداولات اليوم، تلتها أسهم قطاع المنتجات والخدمات الصناعية والسيارات والتي تم تداولها بقيمة 68.523 مليون جنيه بنسبة 8.04%

