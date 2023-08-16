أسهم الخدمات المالية غير المصرفية تُهيمن على 27% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم الخدمات المالية غير المصرفية على نحو 27% من تداولات البورصة المصرية المحققة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بقيمة 716.3 مليون جنيه، ليأتي القطاع الممثل لها في الصدارة .

بلغت قيمة تداولات الأسهم خلال جلسة الأربعاء حوالي 2.5 مليار جنيه، وتم التعامل على 202 ورقة مالية، ارتفع منها 56 واحدة وتراجع 90 فيما استقر 56 دون تغيير، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.224 تريليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على تباين في الأداء، وسط نشاط قيم التداول المحققة على الأسهم لتصل 2.5 مليار جنيه .

وأنهى المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 تعاملات الأربعاء على صعودب بنسبة 0.54% ووصل 18062.5 نقطة، بينما تراجع أداء المؤشر السبعيني EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.38% إلى 3625 نقطة، وهبط أيضًا المؤشر المئوي EGX100 بواقع 0.06% إلى 5364 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء بصافي مليون جنيه، فيما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة مليون.