أسهم الخدمات المالية غير المصرفية تُهيمن على 20.2% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم الخدمات المالية غير المصرفية على نحو 20.2% من تداولات البورصة المصرية اليوم، بقيمة سجلت 328 مليون جنيه، ليأتي القطاع الممثل لها في الصدارة .

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم بجلسة اليوم حوالي 1.61 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 59 سهما، وتراجع 90 سهما، فيما استقر 53 سهما دون تغيير.

و حولت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023، مسارها للمنطقة الحمراء بعد أن فقدت جميع مكاسبها تأثرًا بضغوط بيعية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.45%، عند مستوى 3812 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.56%، عند 5566 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.61 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 59 سهما، وتراجع 90 سهما، فيما استقر 53 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و268 مليار جنيه، مقابل تريليون و276 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



