أسهم التكنولوجيا والعقارات تهيمن على 32% من تداولات البورصة المصرية اليوم الأحد

هيمنت أسهم التكنولوجيا والاتصالات ونظيرتها العقارية على حوالي 32% من قيم تداولات البورصة المصرية المسجلة بجلسة اليوم الأحد –أولى جلسات الأسبوع الحالي– بقيمة 176.4 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول الإجمالية على الأسهم فقط حوالي 565 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 565 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.15% عند 9276 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.94% ليسجل 1815 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.85%، مسجلًا 2664 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 77 سهمًا من إجمالي 186 سهمًا متداولًا، بينما هبط 41 وبقي 68 دون تغير.