أسهم البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عز الدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.52% عند14951 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.53% عند 862 نقطة حتى الساعة…

رجب عز الدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.52% عند14951 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.53% عند 862 نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية، و هبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.42% عند14874 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 1.51% عند 857 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.80% عند 2040 نقطة، وهبط «EGX50» بنسبة 1.92% عند 2644نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.51% عند 14514نقطة.