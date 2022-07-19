أسهم البنوك والعقارات تُهيمن على 56% من تداولات البورصة الثلاثاء

هيمنت أسهم القطاعين البنكي العقاري على حوالي 56% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة 667 مليون جنيه .

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط بجلسة اليوم حوالي 1.19 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين بحجم تداولات تجاوز 1.19 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.87% عند 9033 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.17%، ليسجل 1745 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.3% مسجلا 2559 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 86 سهما من إجمالي 187 سهما متداولا، بينما هبط 19 وبقي 82 دون تغير.