أسهم البنوك والعقارات تهيمن على 44.4% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم البنوك والعقارات على حوالي 44.4% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الثلاثاء بقيمة إجمالية 285.2 مليون جنيه، فيما تقسمت النسبة بواقع 21.2% للأولى، و23.2% للثانية.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 642 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.18% عند 9797 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.4%، ليسجل 1812 نقطة، فى حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.26% مسجلًا 2680 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 60 سهمًا من إجمالي 184متداولة، بينما هبط 47، وبقي77 دون تغيير.