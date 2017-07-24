أسهم البنوك والعقارات تعزز فرص تعافي البورصة

منى عبد الباري:توقع محللون فنيون أن تستعيد البورصة المصرية تعافيها السريع خلال تعاملات الأسبوع الحالى، مستندة فى ذلك على الأداء الإيجابى المنتظر لأسهم القطاعات البنكية، والعقارات والبتروكيماويات.وكانت مؤشرات السوق أنهت تعاملات الأسبوع الماضى، على تراجع جماعى سجل فيه المؤشر الرئيسى EGX30 انخفاضا

منى عبد الباري:

توقع محللون فنيون أن تستعيد البورصة المصرية تعافيها السريع خلال تعاملات الأسبوع الحالى، مستندة فى ذلك على الأداء الإيجابى المنتظر لأسهم القطاعات البنكية، والعقارات والبتروكيماويات.

وكانت مؤشرات السوق أنهت تعاملات الأسبوع الماضى، على تراجع جماعى سجل فيه المؤشر الرئيسى EGX30 انخفاضا نسبته %0.78 ليغلق عند مستوى 13715 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو %1.56 لينهى أسبوعه عند مستوى 675 نقطة، والمثل هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %1.03 ليصل إلى 1555 نقطة.

ورجح المحللون ارتفاع المؤشر الثلاثينى خلال تعاملات الأسبوع الجارى، ليحاول ملامسة مستوى 14050 نقطة مدعوما بمكاسب متوقعة لسهم البنك التجارى الدولى، والذى تدور التوقعات حول ارتفاعه لمستوى 90 جنيها مقابل إغلاقه الخميس عند 87 جنيها.

وخسرت التداولات الأسبوع الماضى 1.5 مليار جنيه، لتغلق عند مستوى 4.5 مليار جنيه، بكمية تداول 1.7 مليار ورقة مالية من خلال 122 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه الأسبوع السابق، فيما سجلت تداولات بورصة النيل 6 ملايين جنيه.

واستحوذت الأسهم على نسبة %97.58 من إجمالى التعاملات، بينما جاءت التداولات على السندات بنسبة %2.42.

وسجلت تعاملات المستثمرين %72 من السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب، على 18.2، والعرب على %9.6، بعد استبعاد الصفقات، واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافى 11.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى مبيعات بقيمة 99.8 مليون جنيه.

وقال محمد الأعصر، رئيس إدارة التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأسبوع الجارى سيشهد حركة نشطة لأسهم البنوك، خاصة التجارى الدولى المرجح أن يصعد إلى مستويات 90 جنيها، وأسهم قطاع العقارات بقيادة سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” المرجح وصوله إلى 14.75 جنيه، وسهم بايونيرز الذى تتجه إليه الأنظار منذ الإعلان عن طرح أسهم رؤية قبل نهاية 2017، ليصل إلى 10 جنيهات.

وأغلق سهم البنك التجارى الدولى تعاملات الخميس الماضى، على صعود %0.6 مغلقا عند مستوى نحو 87 جنيها، بقيمة تداولات إجمالية 94 مليون جنيه، كما ارتفع سوديك %0.42 عند مستوى 14.34 جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير على ارتفاع %1.16 عند مستوى 10.43 جنيه، وسهم بايونيرز عند 9.5 جنيه بارتفاع %0.85.

وأشار الأعصر إلى أن التحركات الإيجابية للأسهم ستدعم المؤشر الثلاثينى فى رحلة الصعود إلى مستويات 14050 نقطة الأسبوع الحالى.

ومن جانبه توقع عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، صعود المؤشر EGX30 لمستويات بين 14000 و14050 نقطة، بدعم من اتجاه شرائى متوقع للمؤسسات، وحركة رواج لأسهم القطاع البنكى، والعقارى، والبتروكيماويات.

وبلغ نصيب المؤسسات ما نسبته %36.09 من المعاملات فى البورصة بصافى بيع 122.31 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد من التعاملات %63.9، وأغلق مؤشر قطاع البنوك على ارتفاع %0.45، ومؤشر العقارات مرتفاع %0.2.

وأرجع خليفة عدم ارتفاع السوق الأسبوع الماضى، تزامنا مع حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار، إلى عملية جنى الأرباح القوية التى قام بها مؤسسات على سهم البنك التجارى الدوليوالذى يستحوذ على نحو %50 من المؤشر الرئيسى للسوق.

وأشار خليفة إلى أن شركته ستبدأ الأسبوع الحالى فى إدارة محفظة أسهم جديدة لهيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 300 مليون جنيه، لافتا إلى أن التركيز الأسبوع الحالى سينصب على الأسهم الرابحة.

وكانت «المال» قد انفردت نهاية الأسبوع الماضى، بإعلان فوز الأهلى بحق إدارة محفظة بقيمة 300 مليون جنيه لصالح التأمينات الاجتماعية.

