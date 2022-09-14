أسهم البنوك والعقارات تستحوذ على ثلث تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم البنوك والعقارات على حوالي ثُلث تداولات البورصة المصرية المسجلة بجلسة اليوم الأربعاء بواقع 33% وبقيمة 524 مليون جنيه، وجاء القطاع العقاري في الصدارة بحصة سوقية 17% وبقيمة 262.2 ملوين جنيه، تلاه نظيرهُ البنكي بنسبة 16% 261.7 مليون جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي، وسط ضغط مبيعات مؤسساتية جماعية .

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.9% عند 10194 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بـ1.3% ليصل 2272 نقطة، فيما تراجع مؤشر “egx100” بواقع 1.5% مسجلا 3239 نقطة، ونظيرهُ “egx50” بنحو 1.6% عند 1938 نقطة .

وبلغت قيمة تداولات الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه، فيما جرى التداول على 198 ورقة مالية، هيمنت الحركة الهابطة على نحو 122 واحدة، و صعد 20 آخرين، ولم يتغير الباقية .

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بواقع 21 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بواقع 16 و 5.2 مليون جنيه، وسط توجه بيعي مؤسسي للجميع .