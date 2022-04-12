هيمنت أسهم القطاع البنكي على نحو 30% من قيمة تداولات الأسهم المحققة في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، بقيمة 232 مليون جنيه.

وشهدت أسعار الأسهم بجلسة اليوم، حالة من التباين الواضح، لينخفض أداء 43 سهمًا ويرتفع أداء 68 أخرى، ويظل 77 سهمًا على استقرار سعري دون تغيرات.

وأعلنت البورصة المصرية اليوم عن تنفيذ عدة صفقات استحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على اسهم البنك التجاري الدولي وابو قير للاسمدة وموبكو للاسمدة والاسكندرية للحاويات وفوري للمدفوعات.

وتم تنفيذ صفقة على البنك التجاري الدولي لعدد 340.09 مليون سهم بقيمة 911.45 مليون دولار، والإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476.7 مليون سهم بسعر 159.06 مليون دولار.

كما شهدت الشاشات تنفيذ صفقة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية لعدد 215.12 مليون سهم بقيمة 68.59 مليون دولار، وموبكو للاسمدة لعدد 45.82 مليون سهم، بقيمة 266.55 مليون دولار، وأبو قير للاسمدة لعدد 271.57 مليون سهم بقيمة 391.94 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن سهم شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالجلسة بنحو 9% بسعر 10.90 جنيه، فيما تصدر سهم “القناة للتكنولوجيا الملاجية”، قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بهبوط 9% عند 11.05 جنيه .

وبلغت تداولات الأسهم 30.2 مليار جنيه شاملة الصفقات على 1.7 مليار ورقة مالية، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 704.05 مليار جنيه.