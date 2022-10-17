أسهم «البنوك» تُهيمن على 21.3% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم القطاع البنكي على حوالي 21.3% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الإثنين – ثاني جلسات الأسبوع- بقيمة 284.5 مليون جنيه.

وسجلت تداولات البورصة المصرية الإجمالية اليوم حوالي 1.3 مليار جنيه، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 80 من إجمالي 203 متداولة، بينما هبط 45، وبقي 78 دون تغيير.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.99% عند 10149نقطة، بينما ارتفع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.44%، ليسجل 2196 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.69% عند 3147 نقطة.

ويتوقع خبراء تحليل فني أن تظل البورصة المصرية رهن تحركات عرضية ضيقة في نطاق 9600 و10000 نقطة، وفي انتظار مزيد من التحركات للعملة حتى استقرار سعر الصرف.