أسهم البنوك تهيمن على 21% من تداولات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء

هيمنت أسهم القطاع البنكي على حوالي 21% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأربعاء، بقيمة 170 مليون جنيه، ليأتي في الصدارة .

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط بجلسة اليوم الأربعاء حوالي 817 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين وحجم تداولات بلغت 817 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.67% عند 9287 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.62% ليسجل 1833 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.68% مسجلًا 2686 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملين العرب والأجانب للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه و 266.2 ألف جنيه على التوالي.