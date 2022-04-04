هيمنت أسهم القطاع البنكي على حوالي 30% من تداولات البورصة المصرية على الأسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين بقيمة 274 مليون جنيه .

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 906 ملايين جنيه، وجرى التعامل على 193 سهما ارتفع منها 61 سهما، وانخفض 41 سهما، بينما استقرت أسعار 91 سهما عند نفس مستويات أسعار جلسة الأحد.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الإثنين على تباين إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11529 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر ” egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.57% إلى 1936 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% إلى 2944 نقطة.

وتوقع محللون فنيون تماسك مؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة وإعادة التجربة على مناطق المقاومة 11600 و11800 نقطة على الأجل القريب.

وشهدت البورصة الإعلان عن صفقتي استحواذ هذا الأسبوع الأولى على أسهم شركة دومتي الغذائية والأخرى على شركة “جيزة سيسيتمز” التابعة لشركة “بي إنفستمنتس” القابضة.