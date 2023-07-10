أسهم البنوك تتصدر تداولات البورصة المصرية اليوم بهيمنة 26%

تصدرت أسهم القطاع البنكي تداولات البورصة المصرية بجلسة اليوم الإثنين، إذ هيمنت على النسبة الأكبر بواقع 26% وقيمة بلغت 396 مليون جنيه .

وسجلت تداولات الأسهم الإجمالية بجلسة اليوم حوالي 1.5 مليار جنيه، وجرى تداول نحو 202 ورقة مالية هيمن الأداء الصاعد على الغالبية بواقع 102، وتراجع 30 آخرين وأستقر الباقية دون تغير .



وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.46%، مغلقا عند مستوى 16963 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.33%، مغلقا عند 3374 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.96% مغلقا عند 5009 نقطة.

وخلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، وصل عدد الأسهم المتداولة 195 سهما، ارتفع منها 56 سهما، فيما تراجع 40 سهما، واستقر 99 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 70.63 مليون جنيه، و90.69 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 161.33 مليون جنيه.