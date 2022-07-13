أسهم الإمارات وقطر تتراجع الأربعاء بقيادة «QNB»

تراجعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الأربعاء، إذ تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.8% في ثاني جلسات الأسبوع ليفقد مستويات 9200 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من 4 أشهر.

كما تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.5% وسط سيولة ضعيفة لم تتجاوز 150 مليون درهم.

وفي بورصة قطر، هبط المؤشر العام بنحو 1.7% مسجلاً أدنى مستوياته في 3 أسابيع بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية التي ساهمت في خسارة السوق لنحو 9.5 مليار ريال من قيمته السوقيه وصولاً إلى 663 مليار ريال.

وتراجع سهم مجموعة «QNB» إلى ادنى مستوياته في 11 شهراً على الرغم من إعلان البنك عن ارتفاع أرباحه الصافية بنحو 12% في فترة الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد اتخاذه مخصصات إضافية ضد التضخم عالي الشدة.