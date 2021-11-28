أسواق عربية

أسهم الإمارات تهبط في ختام تعاملات الأحد بفعل متحور أوميكرون

تراجع سوق دبي المالي 0.06 بالمائة
أيمن عزام 7:34 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 7:34 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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أنهت أسهم الإمارات تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع جماعي، تزامناً مع التطورات بشأن متحور  أوميكرون، الذي دفع الأسواق العالمية لتراجعات حادة.

متحور أوميكرون يدفع أسهم الإمارات للتراجع

ومع ختام التعاملات اليوم، تراجع سوق دبي المالي 0.06 بالمائة إلى مستوى 2865 نقطة مع إقفال الجلسة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 521.88 مليون سهم، بقيمة 735.83 مليون درهم.

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جاء ذلك وسط تراجع سهم دبي الإسلامي 3.92 بالمائة، وإعمارالعقارية 9.63 بالمائة، وإعمار للتطوير 6.08 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 1.9 بالمائة، والإمارات للمرطبات 9.78 بالمائة، ومجموعة جي إف إتش المالية 10 بالمائة.

كما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.82 بالمائة، إلى مستوى 8299 نقطة عند ختام الجلسة.

وجرت تعاملات بحجم 318.15 مليون سهم، مع تحقيق سيولة تجاوزت 1.67 مليار درهم.

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وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.12 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.74 بالمائة، ومجموعة أغذية 3.54 بالمائة، والدار العقارية 2.44 بالمائة، وألفاظبي القابضة 1.61 بالمائة، وبنك الشارقة 5.08 بالمائة، ودانة غاز 6.42 بالمائة، واتصالات 3.3 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 1.36 بالمائة، ورأس الخيمة العقارية 8.62 بالمائة، والواحة كابيتال 2.27 بالمائة، والياه سات 2.85 بالمائة.

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بقلم أيمن عزام

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