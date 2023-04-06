أسهم الإمارات تغلق الخميس متراجعة بقيادة «البنوك والعقار»

أغلقت أسهم الإمارات على تراجع جديد، الخميس، متأثرة بنزول أسهم قيادية في البنوك والعقار، ما أدى إلى نزول مؤشر سوق أبوظبي 0.25% إلى مستوى 9470.7 نقطة، ومؤشر سوق دبي 0.4% عند 3414.6 نقطة.

وفي أول يوم من إدراجه في سوق دبي، قفز سهم «الأنصاري للخدمات المالية» 16.5% عند مستوى 1.2 درهم، مقارنة مع سعر الطرح البالغ 1.03 درهم، علماً بأن السهم ارتفع عند الافتتاح بنسبة وصلت إلى 18%.

واستقطب سهم الشركة نحو 47% من إجمالي سيولة سوق دبي، بما يعادل 178.13 مليون درهم، من خلال التداول على 147.4 مليون سهم.

صعود سهم الجرافات البحرية

وعلى صعيد الأسهم الأخرى، واصل سهم «الجرافات البحرية» الارتفاع بنسبة 1.2% وذلك بعد يوم واحد من ارتفاع بالحد الأقصى، كما ارتفع «العربية للطيران» 1.4%.

وتلقت الأسواق ضغوطاً من أسهم في البنوك، لكنها جاءت طفيفة نظراً لنسب النزول المحدودة، منها «الإمارات دبي الوطني» بنزوله 0.37% و«دبي الإسلامي» 0.38% وتراجعت أسهم «أبوظبي الإسلامي» 0.2% و«أبوظبي الأول» 0.46% و«أبوظبي التجاري» 0.84%.

كما تراجعت أسهم قيادية في العقار، منها: «إعمار العقارية» بانخفاضه 1.4% و«الدار» بنزوله 1%.

وحصدت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 1.026 مليار درهم في سوق أبوظبي، و380.9 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 385.83 مليون سهم، توزعت بواقع 228.13 مليون سهم في دبي، و157.7 مليون سهم في أبوظبي.وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 59 شركة،

وجاء ذلك من خلال تنفيذ 17465 صفقة.سوق أبوظبيوجاء تراجع مؤشر سوق أبوظبي تحت وطأة نزول المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة.

سهم العالمية القابضة

وفي قطاع المالية، انخفضت أسهم «ملتيبلاي» 2.73% بينما استقر «العالمية القابضة» عند إغلاقه السابق، وفي قطاع العقار انخفضت أسهم «رأس الخيمة العقارية» 0.85% مقابل ارتفاع «منازل» 1.4% و«إشراق» 0.4%.

وانخفض في قطاع الصناعة، «موانئ أبوظبي» 0.47% مع استقرار كل من «ألفا ظبي» و«أركان».

وعلى صعيد قطاع الطاقة، تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«أدنوك للغاز» 0.6% و«دانة غاز» 0.84%، مع استقرار «أدنوك للحفر» من دون تغيير.

وفي قطاع الاتصالات، تراجع «إي آند» 0.53% أمام ارتفاع «الياه سات» 1.5%. وفي القطاعات الأخرى، ارتفع سهم «امريكانا» 1.5% بينما انخفض «بروج» 0.37% و«بيانات» 0.58% و«برجيل» 3.21%.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بعد انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم المالية العقار والمرافق والاتصالات. وانخفض في المالية، «أملاك» 0.6% و«دبي المالي» 0.77% و«دبي للاستثمار» 0.4% و«جي إف إتش» 0.66% و«شعاع كابيتال» 0.83%.

وارتفع في قطاع العقار، «إعمار للتطوير» 0.9% و«تيكوم» 0.4% مقابل نزول «الاتحاد العقارية» 0.4% واستقرار «ديار».وتراجعت في قطاع المرافق أسهم «ديوا» 1.6% و«إمباور» 2.26% و«تبريد» 1.36%.

كما تراجع في الصناعة «أرامكس» 0.95% و«الخليج للملاحة» 0.84% مقابل ارتفاع «سالك» 0.34%.

سوق أبوظبي

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولات في سوق أبوظبي، «العالمية القابضة» بـ316.1 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 395 درهماً، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة بـ151.24 مليون درهم وصولاً إلى مستوى 20.54 درهم، ثم «ملتيبلاي» باستقطابه 67.31 مليون درهم ليغلق عند مستوى 3.21 درهم، و«الدار» بتداولات بـ50 مليون درهم ليغلق عند 4.8 درهم.

وفي سوق دبي، احتل «الأنصاري» صدارة التداولات، تلاه «إعمار العقارية» بـ54 مليون درهم سيولة ليغلق عند 5.65 درهم، ثم «العربية للطيران» باستقطابه 21.24 مليون درهم وأقفل عند مستوى 2.12 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 18.26 مليون درهم مغلقاً عند 5.26 درهم.