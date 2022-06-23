أسهم الإمارات تغلق الخميس متراجعة بقيادة «الإمارات للمرطبات»

تراجعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.14% خاسرًا 37.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3198.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.9 مليون سهم محققة ما قيمته 246.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3414 صفقة لعدد 26 سهمًا.

تراجع أسهم الإمارات

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.11%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.95%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيدًا بنسبة 0.36%.

وقفزت 5 أسهم على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.12%، وتراجع 19 سهمًا شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.62%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.6 مليون ورقة بقيمة 85 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي



وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.605% خاسرًا 55.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9188.19 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.869 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 234.8 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 9905 صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.17%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.27%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 9.9%، ثم سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات” بنسبة 3.13%، ثم سهم “شركة ألفا ظبي القابضة” بنسبة 2.13%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 10%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 9.79%، ثم سهم “مجموعة أرام” بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم “بنك أبو ظبي الأول” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 593.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.67% خاسرًا 12.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1816.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 571.4 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 37.99% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.63%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 33.09% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 8.07% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.2%، وانخفض سهمي شركة البحرين للسينما، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.41%، 1.25%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 26.52% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.21%، وصعد سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.72%.