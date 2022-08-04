أسهم الإمارات تغلق الخميس على تراجع طفيف وتراجع «الإمارات دبي الوطني»

أنهت أسواق أسهم الإمارات جلسة الخميس، على تراجع طفيف بلغ 0.54% في سوق دبي المالي، و0.31% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتباينت إغلاقات الأسهم القيادية، مع ارتفاع متفاوت لأسهم مثل «إي أند» و«العالمية القابضة» و«العربية للطيران» و«ديوا» و«سوق دبي المالي»، والتي ساهمت بدورها في تخفيف تأثير تراجع «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، على المؤشرات العامة.

أسهم الإمارات

بنهاية الجلسة، سجلت أسعار أسهم 27 شركة ارتفاعات متفاوتة، مخالفة التوجه الهابط للسوق، منها 17 شركة في سوق أبوظبي، و10 شركات في سوق دبي المالي، مقابل تراجع 43 شركة في السوقين.

واستقطبت الأسهم سيولة قوية نسبياً خلال جلسة التداول، بنحو 1.64 مليار درهم، بتداول 366.4 مليون سهم، من خلال 14.6 ألف صفقة، وتوزعت بنحو 1.35 مليار درهم، بتداول 250.4 مليون سهم في سوق أبوظبي، و287 مليون درهم، بتداول 116 مليون سهم في سوق دبي.

سوق دبي المالي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54%، أي بما يعادل 18 نقطة، ليغلق عند 3320.67 نقطة، متأثراً بضغوطات من تراجع الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، بعدما شهد حالة من التذبذب التي قادته نحو الأحمر.

وهبط سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.15% إلى 13.65 درهم، وتراجع أيضاً «دبي الإسلامي» 0.85% إلى 5.8 درهم، و«جي إف إتش» 1.86% و«أملاك» 1.72%.

وتباينت إغلاقات قطاع العقار، مع تراجع «إعمار العقارية» 0.9% إلى 5.38 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.22%، وسط ارتفاع «تيكوم» 0.41%، و«ديار» 0.61%، و«الاتحاد العقارية» 1.92%.

سهم “العربية للطيران

وصعد سهم «العربية للطيران» 2.2% إلى 2.32 درهم، وتراجع «أرامكس» 1.3%.

وارتفع سهم «ديوا» 0.79% إلى 2.55 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 126.3 مليون درهم، وكانت الشركة، قد سجلت تداولات بأكثر من 100 مليون درهم خلال أول دقائق من عمر الجلسة.

وفي قطاع الاستثمار، سجل سهم «سوق دبي المالي» ارتفاعاً بنسبة 1.19% إلى 1.69 درهم، فيما تراجع «شعاع» 0.59% إلى 0.50 درهم.

وفي التأمين، تراجع «سلامة» 0.53% إلى 0.557 درهم، و«أمان» 1.73% إلى 0.904 درهم، وارتفع سهم «تعاونية الاتحاد» 0.25% إلى 3.9 درهم، بتداول 5.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً بنسبة طفيفاً بنسبة 0.31%، ليغلق عند 9821.14 نقطة.

وساهم الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، في تخفيف أثر تراجع أسهم البنوك والعقار، حيث صعد سهم «إي أند» هامشياً بنسبة 0.36% إلى 28.1 درهم، وارتفع سهم «العالمية القابضة» 1.26% إلى 314 درهماً، بتداول 324 مليون درهم، فيما واصل سهم «ملتيبلاي» صعوده، مرتفعاً بنسبة 0.98% إلى 2.06 درهم، مقلصاً مكاسبه الصباحية التي وصلت إلى 10%.

وسجل سهم «فيرتيغلوب» تراجعاً بنسبة 3.3% إلى 5.25 درهم، كاسراً سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي جاءت بعد نتائج مالية قوية للنصف الأول، كما انخفض «بروج» 0.34% إلى 2.95 درهم، بينما ارتفع سهم «طاقة» 3.25% إلى 1.27 درهم.

أداء البنوك

وعلى صعيد البنوك، فسجلت تراجعاً شبه جماعي، وخاصة «أبوظبي الأول» الذي انخفض 1.62% إلى 19.48 درهم، و«أبوظبي التجاري» 2.6%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.43%.

وفي قطاع العقار، تراجع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.23% إلى 4.82 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 0.15%، فيما ارتفع «إشراق» 0.3% إلى 0.334 درهم، وأعلنت الشركة عن حصولها على شهادة هيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل بند رأس المال تنفيذاً للاستحواذ على صندوق «جولديلوكس».

وارتفع سهم «دانة غاز» 0.3% إلى 0.993 درهم، و«أدنوك للحفر» 0.27% إلى 3.65 درهم، فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.23% إلى 4.32 درهم.

وانخفض سهم «ألفا ظبي» 0.57% إلى 24.56 درهم، و«موانئ أبوظبي» 1.3%، فيما ارتفع «سيراميك رأس الخيمة» 1.37%.

المستثمرون الأجانب

وتوجه المستثمرون الأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء، بمحصلة بقيمة 129 مليون درهم، فيما سجل العرب والخليجيون والمواطنون محصلة بيع بنحو 5.8 مليون درهم، ونصف مليون درهم و120.2 مليون درهم على التوالي.

وفي سوق دبي المالي، سجل الأجانب، محصلة شرائية بنحو 31.4 مليون درهم، كما سجل الخليجيون محصلة شرائية بنحو 6.4 مليون درهم، وفي المقابل، سجل العرب محصلة بيع بـ 3.4 مليون درهم، و34.4 مليون درهم للمواطنين.

أداء المؤسسات

تباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، حيث سجلت المؤسسات، صافي استثمار كمحصلة شراء في سوق دبي بنحو 21.56 مليون درهم، فيما سجلت المؤسسات محصلة بيع في سوق أبوظبي بنحو 20 مليون درهم.

وسجل الأفراد محصلة بيع في سوق دبي بنحو 21.5 مليون درهم، لكنهم اتجهوا نحو الشراء في سوق أبوظبي، بمحصلة بلغت 20 مليون درهم.