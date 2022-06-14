أسهم الإمارات تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة شركة الإمارات للمرطبات

ارتفعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.32% رابحًا 10.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3297.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.4 مليون سهم محققة ما قيمته 272.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5800 صفقة لعدد 27 سهمًا.

صعود أسهم الإمارات

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 13.05%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.45%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاعي المرافق العامة والاتصالات بنسبة 0.38%، 0.33%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.85%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.83%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة ديار للتطوير بنسبة 3.72%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.18%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.6 مليون ورقة بقيمة 68.7 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية ، بنسبة 1.007% رابحًا 94.75 نقطة ليغلق عند مستوى 9502.05 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.913 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 181.8 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.15%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.21%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.65%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 1.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.75%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم” بنسبة 5.42%، ثم سهم “شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)” بنسبة 4.24%، ثم سهم “شركة أدنوك للحفر” بنسبة 2.42%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم “شركة الخليج الاستثمارية” بنسبة 6.72%، ثم سهم “شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية” بنسبة 4.62%، ثم سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 348.2 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسرًا 43.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7390.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسرًا 41.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8183.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.84% خاسرًا 48.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5763.41 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% خاسرًا 42.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6029.44 نقطة.