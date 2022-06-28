أسهم الإمارات تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة سهم «بنك السلام»

صعدت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.09% رابحًا 35.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3252.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 64.1 مليون سهم محققة ما قيمته 201.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4105 صفقات لعدد 27 سهمًا.

أداء أسهم الإمارات

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.66%،

يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.91%، ثم قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 1.54%، 1.41%، على التوالي،

وأخيرًا قطاعا الاتصالات والتأمين بنسبتيْ 0.34%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا المرافق العامة، والنقل بنسبتيْ 0.79%، 0.18%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا؛ على رأسها سهم بنك السلام بنسبة 4.45%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 3.27%،

وتراجعت 6 أسهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.74%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان بنسبة 1.21%،

فيما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 10.4 مليون ورقة، بقيمة 54.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.98% رابحًا 304.04 نقطة ليغلق عند مستوى 9392.1 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.988 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 173.7 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 10980 صفقة.

وارتفع 37 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة البحيرة الوطنية للتأمين” بنسبة 15%، ثم سهم “شركة الفجيرة لصناعات البناء” بنسبة 14.74%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 8.74%،

وتراجعت 8 أسهم؛ على رأسها سهم “مجموعة أرام” بنسبة 5.08%، ثم سهم “شركة فيرتيغلوب” بنسبة 1.43%، ثم سهم “شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)-ذات العائد الموزع” بنسبة 1.4%،

فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة، وبلغت 334.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% خاسرًا 4.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1806.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 583.3 ألف دينار بحريني،

وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 27.39% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي إف إتش المالية، وبنك البحرين الوطني، والبنك الأهلي المتحد بنسب 1.43%، 0.81%، 0.6%، على التوالي،

وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.44%.