أسهم الإمارات تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة سهم «مجموعة تيكوم»

تراجعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.13% خاسرًا 35.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3121.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.3 مليون سهم محققة ما قيمته 545.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6571 صفقة لعدد 31 سهمًا.

تراجع أسهم الإمارات

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.41%،

ثم قطاعات الاتصالات، والاستثمار والخدمات المالية، والتأمين بنسب 1.38%، 1.36%، 1.33%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%،

وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاعا الصناعة، والسلع بنسبتيْ 14.8%، 1.33%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 14.81%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 14.28%، وتراجع 20 سهمًا،

على رأسها مجموعة تيكوم بنسبة 8.61%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.69%، فيما تصدّر سهم مجموعة تيكوم قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 158.8 مليون ورقة بقيمة 407.4 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.334% خاسرًا 30.38 نقطة ليغلق عند مستوى 9209.79 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.883 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 143.4 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 7248 صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.23%، أعقبه العقارات بنسبة 2.09%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.38%،

ثم قطاعا المواد الأساسية والمرافق بنسبة 0.85%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%،

وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الجرافات البحرية الوطنية” بنسبة 9.07%، ثم سهم “شركة غذاء القابضة” بنسبة 6.5%،

ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 5.67%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم “شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي” بنسبة 9.81%،

ثم سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 4.75%، ثم سهم “شركة الخليج للصناعات الدوائية” بنسبة 3.7%، فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 306.1 مليون درهم.