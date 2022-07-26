أسهم الإمارات تغلق الثلاثاء متباينة بصدارة «الخليج للملاحة القابضة»

تباينت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.35% رابحًا 11.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3247.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 69 مليون سهم محققة ما قيمته 132.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3650 صفقة لعدد 32 سهمًا.

تباين أسهم الإمارات

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها السلع بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.40%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%،

ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.74%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاعا الخدمات والبنوك بنسبتيْ 0.27%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا؛ على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.05%،

وتراجعت 10 أسهم تعاونية الاتحاد بنسبة 2.38%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.12%، فيما تصدَّر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 3.9 مليون ورقة بقيمة 22.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

ومقابل هذا، تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.438% خاسرًا 80.23 نقطة ليغلق عند مستوى 9537.51 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.913 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 159.6 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 8425 صفقة.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوادتل” بنسبة 9.66%،

ثم سهم “شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)- ذات العائد الموزع” بنسبة 2.78%، ثم سهم “مصرف الشارقة الإسلامي” بنسبة 1.72%.

وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم “مجموعة جي إف إتش المالية” بنسبة 5.31%، ثم سهم “شركة إشراق للاستثمار” بنسبة 3.16%،

ثم سهم “شركة غذاء القابضة” بنسبة 2.36%، فيما تصدَّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 380.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.41% رابحًا 7.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1896.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 482.9 ألف دينار بحريني،

وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 64.75% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.09%،

ثم قطاع المال بنسبة نمو 24.12% مدفوعًا بصعود أسهم بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.16%، 0.51%، 0.35%، على التوالي، وصعد سهم شركة إنوفست بنسبة 10%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%.