أسهم الإمارات تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة مجموعة ألفا ظبي القابضة

صعدت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بنسبة 0.5% مع تهدئة مخاوف استمرار ارتفاع التضخم.

واصلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الصعود، اليوم الاثنين، مقتفية أثر الأسواق الآسيوية، إذ أدى تراجع أسعار السلع الأولية إلى تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم وزيادات أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.5% مدعومًا بزيادة 2.7% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

قالت مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال في دبي، اليوم الاثنين، إنها جمعت 1.7 مليار درهم (462.87 مليون دولار) من مستثمرين من خلال طرحها العام الأولي.

وكانت الشركة، المملوكة للذراع الاستثمارية لحاكم دبي، قد أعلنت خطتها في الثامن من يونيو لبيع حصة 12.5% من خلال طرح 625 مليون سهم عادي في طرحها العام.

صعود أسهم الإمارات

وزاد المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي 0.3%؛ مدعومًا بارتفاع مجموعة ألفا ظبي القابضة 3.6% بعد أن وقّعت وحدة تابعة لها مذكرة تفاهم مع شركة ليبية لتطوير شراكة إستراتيجية طويلة الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعًا 0.2%؛ بدعم من صعود سهم قطر لنقل الغاز أكثر من ثلاثة بالمئة.

لكن المؤشر القياسي للبورصة السعودية تراجع 0.7% في تعاملات مضطربة.

وتأرجحت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، بعد تراجعها الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي في مواجهة مخاوف بشأن الإمدادات الروسية المفقودة وسط عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.2% مع هبوط أغلب الأسهم ومنها سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي هبط بنحو عشرة في المئة.