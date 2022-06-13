أسهم الإمارات تغلق الاثنين متراجعة بقيادة مصرف السلام السودان

تراجعت أسهم الإمارات اليوم، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.64% خاسرًا 89.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3287.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.6 مليون سهم محققة ما قيمته 341.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 6446 صفقة لعدد 29 سهمًا.

أداء أسهم الإمارات

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها العقارات بنسبة 4.39%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.79%،

يليه قطاع التأمين بنسبة 2.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.61%،

ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 12.76%.

وارتفعت 4 أسهم؛ على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.77%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.85%،

وتراجع 24 سهمًا؛ على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 7.14%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.82%،

فيما تصدَّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 14 مليون ورقة بقيمة 77.5 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.783% خاسرًا 170.78 نقطة ليغلق عند مستوى 9407.3 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.903 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 228.6 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11 ألف صفقة.

وانخفضت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها العقارات بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 3.08%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 3.02%،

ثم قطاعا المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 2.4%، 2.33%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 9.44%، ثم سهم “شركة دار التمويل” بنسبة 8.24%، ثم سهم “شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية” بنسبة 0.8%.

وتراجع 46 سهمًا؛ على رأسها سهم شركة “الإمارات للتأمين” بنسبة 9.43%، ثم سهم “شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- اﻷذونات” بنسبة 6.37%،

ثم سهم “شركة إشراق للاستثمار” بنسبة 5.73%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 331.8 مليون درهم.