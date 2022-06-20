أسهم الإمارات تغلق الاثنين متراجعة بقيادة سهم شركة الأسمنت الوطنية

هَوَت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الاثنين، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.58% خاسرًا 51.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3210.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 119 مليون سهم محققة ما قيمته 320.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5196 صفقة لعدد 27 سهمًا.

أسهم الإمارات تتراجع

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها الصناعة بنسبة 9.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.76%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.07%،

ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.92%، يليه قطاعا الاتصالات والنقل بنسبة 1.52%، 1.26%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.85%، فيما ارتفع قطاعا السلع والخدمات بنسبتيْ 7.18%، 0.04%، على التوالي

وقفز سهمان ببورصة دبي هما سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 7.75%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.07%، وتراجع 21 سهمًا؛ على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 10%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.89%،

فيما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 19.5 مليون ورقة، بقيمة 101.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.036% خاسرًا 97.28 نقطة ليغلق عند مستوى 9293.26 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.888 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 192.1 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9279 صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.33%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.7%،

ثم قطاعا الاتصالات والصناعات بنسبة 1.5%، 1.31%، على التوالي، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة العين الأهلية للتأمين” بنسبة 11.83%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 3.41%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 1.03%،

وتراجع 45 سهمًا؛ على رأسها سهم “بنك رأس الخيمة الوطني” بنسبة 9.93%، ثم سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة- سوداتل” بنسبة 9.91%، ثم سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- اﻷذونات” بنسبة 9.77%،

فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 313 مليون درهم.