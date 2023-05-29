أسهم الإمارات تغلق الاثنين متباينة.. وصعود «الخليج للملاحة»

تباين أداء أسهم الإمارات في ختام جلسة مطلع الأسبوع، الاثنين، مع صعود سهم الخليج للملاحة، ففيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.06%، بما يعادل 2.21 نقطة وأغلق عند 3543.6 نقطة، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.47%، بما يعادل 41.15 نقطة، ليغلق عند 9412.27 نقطة.

وأطلق سوق دبي المالي العقود المستقبلية على مؤشره العام، والذي يضمّ أكبر الشركات المُدرجة في سوق دبي المالي وأكثرها سيولة. وبدأ إدراج وتداول العقود المستقبلية على المؤشر العام، اليوم.

ارتفع سهم الخليج للملاحة

وأغلق سهم الخليج للملاحة مرتفعًا 7.4% إلى 4.2 درهم بسيولة 165.6 مليون درهم، بعدما صعد بالحد الأقصى خلال الجلسة إلى 4.48 درهم.

شهدت الأسواق 5 صفقات كبيرة بقيمة 259 مليون درهم، منها 4 صفقات على سهم شركة «إشراق» في سوق أبوظبي بقيمة 131.5 مليون درهم على عدد 226.78 مليون سهم، بسعر 0.58 درهم للسهم الواحد،

وصفقة واحدة على «تعليم القابضة» بسوق دبي بقيمة 127.5 مليون درهم نُفّذت على 50 مليون سهم، بسعر 2.55 درهم للسهم الواحد.

وفي أبوظبي أعلنت “الدار العقارية” استحواذها على شركة «بساتين» المتخصصة في تنسيق الحدائق بقيمة 150 مليون درهم،

حيث ستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 75%، بينما سيمتلك شريك إستراتيجي حصة الـ25% المتبقية. وأغلق سهم الدار مرتفعًا 0.19% عند 5.14 درهم.