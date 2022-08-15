أسهم الإمارات تغلق الاثنين على تباين.. وصعود «الإمارات للمرطبات»

أغلقت مؤشرات أسهم الإمارات الاثنين متباينة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحًا 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 3397.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 199.5 مليون سهم محققة ما قيمته 329.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 7645 صفقة لعدد 33 سهمًا.

أداء أسهم الإمارات

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها السلع بنسبة 11.93%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.18%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.96%،

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.1%، ثم قطاعا الاستثمار والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 1.41%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.11%.

وارتفع 13 سهمًا؛ على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.93%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.70%،

وتراجع 16 سهمًا؛ على رأسها بنك المشرق بنسبة 10%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 7.97%، فيما تصدَّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 19.8 مليون ورقة بقيمة 112 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

ومقابل هذا، انخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.497% خاسرًا 51.12 نقطة ليغلق عند مستوى 10235.64 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.046 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 450.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 11570 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الطاقة بنسبة 2.97%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.56%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%،

ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.6%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة هيلي القابضة” بنسبة 14.71%، ثم سهم “شركة دار التمويل” بنسبة 8.11%، ثم سهم “شركة الجرافات البحرية الوطنية” بنسبة 2.95%،

وتراجع 27 سهمًا؛ على رأسها سهم “مجموعة أرام” بنسبة 6.9%، ثم سهم ” اي دي سي كوربوريش للاستحواذ- اﻷذونات” بنسبة 6.43%،

ثم سهم “شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع” بنسبة 4.51%، فيما تصدَّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 293.6 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرًا 13.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7632.94 نقطة،

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسرًا 11.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8513.97 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% خاسرًا 19.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5800.01 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسرًا 42.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6085.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 408.3 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.16%،

أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%،

ثم قطاعا الخدمات المالية، والمنافع بنسبة 0.55%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.05%،

فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية بنسب 0.66%، 0.29%، 0.07%، على التوالي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.7% خاسرًا 96.57 نقطة ليغلق عند مستوى 13699.63 نقطة،

وبلغ حجم التداول 146.8 مليون سهم بقيمة 521.8 مليون ريال عبر تنفيذ 18.8 ألف صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.80%،

ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.63%، 0.01%، على التوالي.