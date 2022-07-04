أسهم الإمارات تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «إعمار العقارية»

تراجعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات الإثنين، إذ أغلق مؤشر سوق دبي المالي اليوم منخفضًا بنسبة 1.4% عند مستوى 3158 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 186 مليون درهم.

تراجع أسهم الإمارات

وشهدت السوق انخفاض أسهم 18 شركة من أصل 28 تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 7 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

وأقفل سهم “إعمار العقارية” منخفضًا بنسبة 3.3% عند 5.03 درهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم “الاتحاد العقارية”بنسبة 0.4% عند 0.231 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

وانخفض سهم “الإمارات دبي الوطني”بنسبة 2.3% عند 12.50 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم، بينما انخفض “دبي الإسلامي” بنسبة 1.6% عند 5.55 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.

ويعد أكثر الأسهم تداولًا سهم “الإثمار القابضة”، إذ ارتفع بالنسبة القصوى عند 0.205 درهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.

سوق أبوظبي المالي

وأقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم منخفضًا بنسبة 0.4%، عند مستوى 9241 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم.

ومن أصل 53 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة، وبقيت 7 على ثبات.

وأقفل سهم “أبوظبي الأول” منخفضا بنسبة 0.7% عند 18.68 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بينما انخفض سهم “ملتيبلاي”بنسبة 0.6% عند 1.80 درهم، وسط تداولات تجاوزت 35 مليون سهم،

وانخفض سهم “أدنوك للتوزيع” بنسبة 2.1% عند 4.13 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، بينما ارتفع سهم “أبوظبي للموانئ” بنسبة 1.5% عند 5.55 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم.