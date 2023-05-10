«أسهم الإمارات» تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة الشارقة للأسمنت

أغلقت أسهم الإمارات مرتفعة، الأربعاء، بقيادة الشارقة للأسمنت ، وسط وتيرة هادئة في التعاملات، نتيجة الحركة البطيئة للعديد من الأسهم ما بين ارتفاع وانخفاض بنطاقات محدودة، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.35% عند مستوى 9723.99 نقطة، فيما زاد سوق دبي 0.05% إلى 3572.99 نقطة.



وشهد سوق أبوظبي، صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الدار العقارية» بقيمة 286.77 مليون درهم، نفذت على 52.7 مليون سهم، بسعر 5.44 درهم للسهم الواحد، وهو السعر ذاته الذي أغلق عنده سهم الشركة في ختام التعاملات بعد ارتفاعه 0.5%.



وتلقت مؤشرات الأسواق دعماً من أسهم «الإمارات دبي الوطني» بارتفاعه 0.35% و«ديوا» 1.2% و«أبوظبي الأول» 1.28% و«إي آند» 0.5%، و«العالمية القابضة» 0.25%.

صعود سهم الشارقة للأسمنت

وعلى مؤشر دبي، تصدر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة قائمة الأكثر ارتفاعا، إذ صعد بنسبة 3.92% إلى 5.3 درهم، وتلاه سهم أرامكس والإمارات للمرطبات والعربية للطيران.

وتصدر سهم تعليم القابضة قائمة الأكثر انخفاضا، بنسبة 2.22% إلى 2.64 درهم، وتلاه بنك دبي التجاري ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ومجموعة تيكوم.

وعلى مؤشر أبوظبي، تصدر سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية قائمة الأكثر ارتفاعا، إذ ارتفع بنسبة 6.29% إلى 0.66 درهم، وتلاه سهم رأس الخيمة العقارية وأدنوك للتوزيع.

وتصدر سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء قائمة الأكثر احتياجا، إذ هبط بنسبة 9.47% إلى 0.17 درهم، وتلاه سهم البنك العربي المتحد وبنك الشارقة وأبوظبي الوطنية للفنادق.



وفي المقابل، تراجع «إعمار العقارية» 0.8% و«ديار» 0.7% و«دبي الإسلامي» 0.36% و«مصرف عجمان» 1.13%،وبعد سلسة من الارتفاعات في الحد الأقصى لثلاث جلست، تراجع سهم «بنك الشارقة» 3.1%.



وبلغت سيولة الأسواق 1.67 مليار درهم، منها 1.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و297.36 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 547.2 مليون سهم، توزعت بواقع 312.8 مليون سهم في أبوظبي، و234.4 مليون سهم في دبي.



وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 45 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 20371 صفقة.